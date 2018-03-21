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Bakan Albayrak'tan duygulandıran paylaşım

20 Mart 2018, Salı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video izleyenlere duygulu anlar yaşattı. 101 ilçenin doğalgaza kavuştuğu müjdesini yineleyen Albayrak, "Yatırımlar ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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