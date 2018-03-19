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Suça yataklık

Suça yataklık
İSTANBUL Boğazı'nda güvenlik alarmı verildi. Boğaz'ın güvenliğini sağlayan ve aralarında 10 kadın kaptan polisinin yer aldığı deniz polisi, bin 900 tekne ve yatı kontrol etti. Deniz polisleri son bir yılda 15 bin kişiyi kontrolden geçirirken, yat ile teknelerde saklanan 90 firari suçlu kelepçelendi. Deniz Polisleri son bir yılda ayrıca denize düşme, boğulma ve intihar vakalarında 52 kişiyi olaylara anında müdahale ederek canlı kurtarmayı başardı.

Emir SOMER
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