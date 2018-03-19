Selimcan hareketi!

5 gün önce kaybolan gençten haber yok. 40 kişilik ekip, her yerde onu arıyor. Selimcan Kelleci (21), bir anda ortadan kayboldu. Ailesi jandarmaya başvurdu. Ekipler, TohmaÇayı yanında gencin kıyafetlerinibuldu. Kelleci'nin çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçların da aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye gitti. AFAD,UMKE (Ulusal Medikal KurtarmaEkibi), İnönü Üniversitesi AramaKurtarma Ekibi (İNOSAR), itfaiye,polis ve jandarmadan oluşan 40kişilik ekip 40 kilometrelik alandaçalışma başlattı. 1.75 boyunda, 75 kilo ağırlığında, beyaz tenli, kahverengi gözlü, üzerinde kırmızı tişörtü olan Selimcan Kelleci'ye henüz ulaşamadı.
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