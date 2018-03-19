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Selimcan hareketi!

’da 21 yaşındaki , ortadan kayboldu. 40 kişilik ekip, harekete geçti. Genci bulmak için çalışma başlattı

Selimcan hareketi!
5 gün önce kaybolan gençten haber yok. 40 kişilik ekip, her yerde onu arıyor. Selimcan Kelleci (21), bir anda ortadan kayboldu. Ailesi jandarmaya başvurdu. Ekipler, Tohma Çayı yanında gencin kıyafetlerini buldu. Kelleci'nin çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçların da aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye gitti. AFAD, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR), itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan 40 kişilik ekip 40 kilometrelik alanda çalışma başlattı. 1.75 boyunda, 75 kilo ağırlığında, beyaz tenli, kahverengi gözlü, üzerinde kırmızı tişörtü olan 'ye henüz ulaşamadı.

Sırrıberk ARSLAN-Tahir ÖZÇELİK
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