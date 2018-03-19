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Sarıyer’de UBER sürücüsünü darp edip dişlerini kırdılar

Maslak’ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Ağzı ve yüzü kan içinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı.



Olay, dün saat 00.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru (47), gece saatlerinde 34 AFS 630 plakalı minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı. Çağrının üzerine salonun önüne gelen Kuru'ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu. Kuru'nun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı.
  • 19 Mart 2018, Pazartesi 09:29
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