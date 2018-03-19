Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ormanlık alanlarda çalı diplerinde yetişen kuzu göbeği bulmasının zor olması kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
Kuzu göbeği fiyatları et fiyatlarını geçti
Etiketler: Aydın , kuzu göbeği
Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ormanlık alanlarda çalı diplerinde yetişen kuzu göbeği bulmasının zor olması kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
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