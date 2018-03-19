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  1. Araç satışında bunu yapanlar şimdi yandı

fiyatları et fiyatlarını geçti


Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ormanlık alanlarda çalı diplerinde yetişen bulmasının zor olması kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 09:21
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