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'de şehit düşen 46 kahramanımızı rahmetle anıyoruz

59. gününe girilen Harekatı'nda bugüne kadar 46 Mehmetçik şehit oldu.

Afrinde şehit düşen 46 kahramanımızı rahmetle anıyoruz

20 Ocak 2018 saat 17.00'de başlayan Harekatı'nın başlangıcından bu yana 59 gün geçti. Harekatta şehit düşen askerlerimiz, yüreklerimizi dağladı. Kiminin çocuğu yetim kaldı, kimi vasiyetinde çocuklara okul istedi...

46 ŞEHİT, 225 YARALI
Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan operasyonda 17 Mart'ta gelen acı haberle şehit sayısı 46'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaya göre ise 225 yaralımız var.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Dün ise 'in merkezi teröristlerden alındı. Açıklanan son rakamlara göre de harekatın başlangıcından beri 3603 teröristin öldürüldüğünü, in kanının yerde kalmadığını biliyoruz.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 10:00
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