20 Ocak 2018 saat 17.00'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 59 gün geçti. Harekatta şehit düşen askerlerimiz, yüreklerimizi dağladı. Kiminin çocuğu yetim kaldı, kimi vasiyetinde çocuklara okul istedi...

46 ŞEHİT, 225 YARALI

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan operasyonda 17 Mart'ta gelen acı haberle şehit sayısı 46'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaya göre ise 225 yaralımız var.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Dün ise Afrin'in merkezi teröristlerden alındı. Açıklanan son rakamlara göre de harekatın başlangıcından beri 3603 teröristin öldürüldüğünü, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını biliyoruz.



