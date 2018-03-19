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'da 24 saatlik su kesintisi

Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinin bazı mahalleleri 19 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 24 saat su alamayacak.

İstanbulda 24 saatlik su kesintisi

'den yeni su kesintisi açıklaması geldi. Daha önce 'un bazı bölgelerinde 30 saatlik su kesintisi yaşanmıştı. İSKİ'nin yeni açıklamasında ise Pazartesi günü saat 10.00'dan, Salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere 24 saat su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:


Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.
Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.
Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.
Avcılar: Tahtakale Mahallesi.
Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 10:05
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