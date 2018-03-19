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vurgununun altından bu da çıktı!



'da 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan daha sonra etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalan hakkında 10 ile 20 yıl arasında hapis istemiyle davası devam eden BTSO eski yönetim kurulu üyesi iş adamı E.A. ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 10:21
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