Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 15 Mart Perşembe günü 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Osman Ertekin ve 15 yaşındaki Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atlamıştı.
Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 15 Mart Perşembe günü 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Osman Ertekin ve 15 yaşındaki Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atlamıştı.
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