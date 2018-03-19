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Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Samsun’da 4 gün önce yasak aşk yaşadığı iddia edilen 15 yaşındaki Belgin Ş. ile birlikte Kızılırmak Nehri’ne atlayan Osman Ertekin’in(20) cansız bedenine ulaşıldı.


Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde 15 Mart Perşembe günü 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Osman Ertekin ve 15 yaşındaki Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atlamıştı.

  • 19 Mart 2018, Pazartesi 15:54
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