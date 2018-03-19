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mağdurlarına bir şok daha!



Dolandırıcılar paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandı. İstanbul'da 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istendi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındı.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 15:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vatan sever.. Vatan sever..

Vermeyin kardeşlm. Bilmediğiniz yerlere para yatırmayın. Bu ülkede saadet zinciri türevi bir dünya olay yaşandı. Hiç mi ibret alınmıyor.

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cevapla 19.03.2018 20:03
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