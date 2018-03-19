Dolandırıcılar paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandı. İstanbul'da 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istendi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındı.
Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha!
Etiketler: Çiftlik Bank
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Vermeyin kardeşlm. Bilmediğiniz yerlere para yatırmayın. Bu ülkede saadet zinciri türevi bir dünya olay yaşandı. Hiç mi ibret alınmıyor.
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