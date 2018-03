Başbakan Yıldırım'dan kritik Afrin açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. Başbakan, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Afrin'de bundan böyle hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Her terör tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz devam edecek. " dedi.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Bir ülkede adaletin tesis edilmesi için o ülkenin öncelikle güvenliğinin temini şarttır. İlk günden beri kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Zeytin Dalı Harekatı barış harekatıdır. Ülke sınırlarımızın terör tehdidinden arınması için yapılan bir faaliyettir. Afrin bölgesinden bundan böyle hem güvenlik hem huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlıca atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı Türk askerini ve ÖSO güçlerini bağrına basmıştır. Hal böyleyken gerçekle yüzleşemeyenler iftiralarını sürdürüyorlar. Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin, kahraman Mehmetçiğe laf söyleme hakkı yok. Her terör tehditi tamamen ortadan kaldırılana kadar bizim bu bölgede mücadelemiz devam edecek. Bu harekat boyunca destek veren her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Harekatın başından bu yana vatadanşlarımızı doğru bilgilendirmek için elinden geleni yapan medya kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum.

2002 yılında 9349 olan hakim ve savcı sayımız %73 oranında arttırılmıştır. Bu sayı birazdan çekeceğimiz kurayla daha artacak. Aradan geçen 15 yılda hakim ve savcı sayısında 2 kat artış sağladık. Ekonomimiz gelişiyor, nüfus artıyor. Buna bağlı olarak yargı önüne gelen ihtilaflar da artıyor. Bunlara doğru ve adil çözüm bulmak sizin işiniz olacak. Adalet her zaman, her yerde istisnasız bir şekilde herkesi ilgilendiren bir konudur. Adaletin güçlü olduğu yerde, devlet de güçlüdür. Sonu adalete varıyorsa hukuk devlet kudretinin meşru kaynağı olur. Adil, tarafsız, hızlı ve etkin işleyen bir adalet sisteminin olmazsa olmazdır. Hukuk devletinde vatandaş, keyfi uygulamalardan korunur. Bu amaçlar doğrultusunda hızlı, adil işleyen bir yargı sistemi olmazsa olmazdır.

Adalet saymadan çok tartmayı gerektiren bir muhakeme alanıdır. Hepimiz biliyoruz ki adalet basit bir matematik hesabı değildir. Rakamlar, sayılar istatistikler hiç değildir. Nitekim adaletin sembolü abaküs değil terazidir. Her vatandaşımız adalet için kapınıza vardığında hakkına erişeceğini bilmelidir. Topluma bu güveni vererek liyakatla bu işi yapacağınıza inanıyorum. Hakim ve savcılık mesleği en fazla titizlik gerektiren mesleklerin başında gelmektedir. O yüzden vicdanlarınızın doğal bir terazi olmasına özen gösteriniz. Doğruluk, tarafsızlık, ehliyet ve liyakat ilkelerini daima gözetmelisiniz.

Ne yazık ki yakın geçmişte bir ihanet şebekesi yargının içine de sızdı. Adalete de ihanet ettiler. 15 Temmuz'da devleti topyekun ele geçirmeye çalışan gizli örgütlenme yapısı millete de darbe yapmaya kalkıştı. Ancak bu millet bu ihanet şebekesine gereken dersi verdi. Ezanlar dinmedi, demokrasimiz devam etti.

Adalet adına çıktığınız bu yolda hepinize başarılar diliyorum.