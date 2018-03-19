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Erdoğan’ın kuzen acısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni 55 yaşındaki , ’daki trafik kazasında yaşamını yitirdi. Erdoğan ailesi, Mutlu’yu son yolculuğuna uğurladı

Erdoğan’ın kuzen acısı
Cumhurbaşkanı 'ın, 'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden dayısının oğlu , son yolculuğuna uğurlandı. Mutlu için Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray ile çocukları Enes ve Ersin Mutlu, akrabaları, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mutlu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bayram Ali Mutlu, Bolu'daki trafik kazasında ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.






Bayram Ali Mutlu
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