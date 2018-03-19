Erdoğan’ın kuzen acısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı. Mutlu için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray ile çocukları Enes ve Ersin Mutlu, akrabaları, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mutlu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bayram Ali Mutlu, Bolu'daki trafik kazasında ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.
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