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İstanbul'a müjdesi

Başkanı , Beylikdüzü, Sultanbeyli ve Arnavutköye hattı geleceğinin müjdesini verdi

İstanbula metro müjdesi
AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde konuşan Başkanı , "Kadıköy'e, Bakırköy'e, Şişli'ye yaptığımız gibi belediyesi CHP'de olan Beylikdüzü'ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy'e de götüreceğiz" dedi.

Konuşmasında İstanbulluların tamamına hizmet etmek için görevde olduğunu, hizmeti bütün ilçelere eşit dağıtacaklarını, bunu yaparken de bugüne kadar ihmal edilen ilçelere öncelik vereceklerini söylediğini vurgulayan Mevlüt Uysal, "Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz" dedi.AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Kadıköy'e, Bakırköy'e, Şişli'ye yaptığımız gibi belediyesi CHP'de olan Beylikdüzü'ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy'e de metro götüreceğiz" dedi.
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  • 18 Mart 2018, Pazar 22:44
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