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  1. PKK'ya bir darbe daha... 11 terörist etkisiz hale getirildi

'de 29 köy birden alındı

ve birlikleri 'de kontrolü sağladı. Askerler mayın ve patlayıcı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Afrinde 29 köy birden alındı

ve , 'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezini ele geçirdikten sonra bölgenin kuzey, doğu ve batı yönlerinde operasyonlar yoğunlaştı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.

Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.

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  • 18 Mart 2018, Pazar 20:15
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