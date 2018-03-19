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: Çok önemli bir adım

, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Emine Erdoğan: Çok önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesinin ler için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım. Obezite, diyabet ve kanserin arttığı günümüzde yapay gıdalardan sakınmak ve gıdalar konusunda bilinçli tercihlerde bulunmak hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.


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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 18:27
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