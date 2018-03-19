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Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Putin'i, tebrik etti.Görüşmede, ikili ilişkilere ve nisan ayında konusunda 'da yapılacak 'ye değinen Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.

Erdoğandan Putine tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i tebrik etti.

Görüşmede, ikili ilişkilere ve nisan ayında konusunda 'da yapılacak 'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 18:54
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