;
Yol Durumu
  1. TSK’dan dünyaya kapak!
  2. Bir gece ansızın Sincar

'in akıbeti gizemini koruyor!

'da 11 Mart'ta Mina Başaran ve 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasındaki özel jetin 'in naaşına hala ulaşılamadı. 11 kişiye mezar olan uçak kazasında kaptan pilot Beril Gebeş'in naaşının akıbeti hakkında detaylı bilgiye ulaşılamaması farklı senaryolar ve iddialara neden oldu. Son dakika iddiasına göre Beril Gebeş'in uçağın kırılan camından fırlayarak, kaza noktasından farklı bir yerde bulunma ihtimali değerlendiriliyor.



11 Mart'ta bekarlığa veda partisinden dönerken 'da düşen, özel jetin içindeki 11 kişi hayatını kaybetmişti. Mina Başaran ve 10 kişiye ait cenazeler DNA örneklerinden sonra ailelerine teslim edilip, son yolcuklarına uğurlanmışlardı. Mina Başaran'ın babasına ait özel jetin 'in naaşına ulaşılamamıştı. Son dakika ihtimaline göre Beril Gebeş'in uçağın camından fırladığı ve hala bulunamadığı ihtimaller arasında.
Etiketler: , , ,
  • 19 Mart 2018, Pazartesi 18:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar