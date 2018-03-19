Beril Gebeş'in akıbeti gizemini koruyor!
İran'da 11 Mart'ta Mina Başaran ve 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasındaki özel jetin kaptan pilotu Beril Gebeş'in naaşına hala ulaşılamadı. 11 kişiye mezar olan uçak kazasında kaptan pilot Beril Gebeş'in naaşının akıbeti hakkında detaylı bilgiye ulaşılamaması farklı senaryolar ve iddialara neden oldu. Son dakika iddiasına göre Beril Gebeş'in uçağın kırılan camından fırlayarak, kaza noktasından farklı bir yerde bulunma ihtimali değerlendiriliyor.
11 Mart'ta bekarlığa veda partisinden dönerken İran'da düşen, özel jetin içindeki 11 kişi hayatını kaybetmişti. Mina Başaran ve 10 kişiye ait cenazeler DNA örneklerinden sonra ailelerine teslim edilip, son yolcuklarına uğurlanmışlardı. Mina Başaran'ın babasına ait özel jetin kaptan pilotu Beril Gebeş'in naaşına ulaşılamamıştı. Son dakika ihtimaline göre Beril Gebeş'in uçağın camından fırladığı ve hala bulunamadığı ihtimaller arasında.
Etiketler: Beril Gebeş , Kaptan Pilotu , İran , jet kazası
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