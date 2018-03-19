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’da bir ye daha alçak saldırı!

’da lere saldırılar devam ediyor. Ulm kentinde Osman Gazi Camii, kimliği belirsiz kişilerin molotofkokteyli saldırısına maruz kaldı.

Almanya’da bir camiye daha alçak saldırı!

Sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelen saldırıda can kaybı olmazken, molofkokteylinin meydana getirdiği yangın yüzünden maddi hasar meydana geldi.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Bekin Altaş, saldırıyla alakalı olarak yaptığı yazılı açıklamada, Federal ve Eyalet hükümetlerinin leri korumak vazifesinde olduklarını son aylarda her gün camilere dönük yapılan saldırılarla uyandıklarını belirterek, saldırıların sona ermesini istedi.

Camiye yapılan molotof kokteyli saldırının zamanında müdahale edilmesi suretiyle söndürüldüğünü belirten Bekin Altaş, caminin üst katında yedi kişinin yaşadığını, yapılan saldırganların insan hayatına kastettiğini belirtti.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 15:37
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