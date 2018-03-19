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davasında istenen ceza belli oldu

Ömer Halisdemir davasında flaş gelişme
'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay 'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı Manga, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 14:07
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