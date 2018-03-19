FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı Manga, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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