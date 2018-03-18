Zorla gitmişlerdi sevinçle kaçtılar

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü YPG/PKK tarafından canlı kalkan olarak kullanılmak için zorla Afrin'e götürülen bir grup Suriyeli aile, tüm engellere rağmen örgütten kaçıp köylerine kavuştu. Terör örgütünün işgalindeki alanlardan çıkmak istedikleri için terör örgütünün şiddet uyguladığı grupta özellikle çocukların yaşanan durumdan etkilendiği görüldü.
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