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PKK vurdu Mehmetçik kurtardı

PKK vurdu Mehmetçik kurtardı
Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den kaçmasını engellemek için yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu eşini kaybeden Suriyeli anne ve 4 çocuğu tedavi için 'ye getirildi. Şeyh Hasan ailesi, ambulanslarla kaldırıldıkları Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastane personeli Anne Offa Şeyh Hassan (sağda) ile yakından ilgilendi.
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