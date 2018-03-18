PKK vurdu Mehmetçik kurtardı

; 24 / 10 22 / 8 19 / 10 14 / -3 23 / 9 25 / 8 22 / 10 21 / 13 14 / -4 22 / 6 23 / 13 24 / 13 27 / 15 23 / 3 14 / 0 24 / 16 19 / 4 14 / 1 21 / 9 17 / 6 27 / 17 19 / 15 22 / 8 23 / 8 23 / 13 22 / 4 25 / 13 21 / 16 20 / 7 18 / 4 15 / -2 22 / 10 21 / 7 25 / 13 17 / 1 14 / -1 22 / 9 22 / 5 16 / 4 21 / 13 24 / 17 24 / 10 25 / 11 19 / 7 14 / -2 22 / 8 22 / 5 22 / 9 21 / 13 22 / 5 23 / 9 25 / 16 22 / 10 20 / 11 20 / 9 23 / 14 18 / 8 22 / 14 18 / 8 19 / 4 21 / 6 21 / 6 25 / 13 24 / 10 22 / 9 26 / 16 26 / 15 20 / 6 23 / 11 20 / 2 24 / 11 16 / 5 19 / 12 23 / 8 21 / 11 20 / 4 20 / 9 14 / -1 25 / 14 20 / 6 25 / 19 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den kaçmasını engellemek için yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu eşini kaybeden Suriyeli anne ve 4 çocuğu tedavi için Türkiye'ye getirildi. Şeyh Hasan ailesi, ambulanslarla kaldırıldıkları Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastane personeli Anne Offa Şeyh Hassan (sağda) ile yakından ilgilendi.
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