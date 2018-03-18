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Oyunu bozduk

, Mardin 6. Olağan İl Kongresinde halka hitap etti. Mehmetçiğin, ’ye kurulan terör tuzağını bozduğunu ilan etti. Konuşma sırasında Erdoğan'ın boynuna astığı atkıda merhum annesi 'ın fotoğrafının olması dikkat çekti.

Oyunu bozduk
Biliyorum çok çektiniz, çok çektik. Ama o günler artık geride kaldı. Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık, ne olurdu? Çok şehit verdik ama zafere ulaştık.

İşte şu anda Afrin'de de sona geldik. Bu teröristlerin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Ama Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Az kaldı. Her an Afrin'den müjdeyi alabilirsiniz.


ATKIDA ANNESİNİN FOTOĞRAFI VARDI
Erdoğan'ın konuşması sırasında boynuna astığı atkıda yer alan fotoğraf dikkat çekti. Bu fotoğraftaki kişi Erdoğan'ın merhum annesi Tenziye Erdoğan'dı.

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