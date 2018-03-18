Oyunu bozduk

İşte şu anda Afrin'de de sona geldik. Bu teröristlerin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Ama Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Az kaldı. Her an Afrin'den müjdeyi alabilirsiniz.
ATKIDA ANNESİNİN FOTOĞRAFI VARDI
Erdoğan'ın konuşması sırasında boynuna astığı atkıda yer alan fotoğraf dikkat çekti. Bu fotoğraftaki kişi Erdoğan'ın merhum annesi Tenziye Erdoğan'dı.
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