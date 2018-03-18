Gurbette kurtardı!

Boğulmak üzere olan Suriyeliyi tur teknesinde çalışan Suriyeli kurtardı. Olay dün İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Beşar adlı Suriyeli genç, Kabataş iskelesine gitti. Denize atladı. Bir süre sonra çırpınıp bağırmaya başladı. Tur teknelerinde çalışan Suriyeli Ümran Assa hiç düşünmeden denize atladı. Boğulmak üzere olan hemşerisinin yanına yüzüp ona can simidi verdi.
Dahasonra da kıyıyayaklaştırdı. Bu arada çevredekiler de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İskeleye baygın halde çıkartılan genci vatandaşlarbattaniyeyleısıtmaya çalıştı.Beşar, ilkmüdahaleninardındanambulanslahastaneyekaldırıldı. Ümran Assa, "Tur teknesinde çalışıyorum. Buradan geçerken denize atladığını gördüm. Suda donduğunu görüncesuya atladım ve karayaçıkarttım" diye konuştu.
Tur teknesinde çalışan Ümran Assa, kendi gibi Suriyeli olan genci kurtardı. Kameralara da gülümsedi.
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