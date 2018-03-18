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Gurbette kurtardı!

Beşiktaş’ta Suriyeli genç denize atladı. Bir tur teknesinde çalışan hemşerisi tarafından kurtarıldı. Can pazarı kameralara yansıdı

Gurbette kurtardı!
Boğulmak üzere olan Suriyeliyi tur teknesinde çalışan Suriyeli kurtardı. Olay dün Beşiktaş'ta yaşandı. Beşar adlı Suriyeli genç, Kabataş iskelesine gitti. Denize atladı. Bir süre sonra çırpınıp bağırmaya başladı. Tur teknelerinde çalışan Suriyeli Ümran Assa hiç düşünmeden denize atladı. Boğulmak üzere olan hemşerisinin yanına yüzüp ona can simidi verdi.


Daha sonra da kıyıya yaklaştırdı. Bu arada çevredekiler de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İskeleye baygın halde çıkartılan genci vatandaşlar battaniyeyle ısıtmaya çalıştı. Beşar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ümran Assa, "Tur teknesinde çalışıyorum. Buradan geçerken denize atladığını gördüm. Suda donduğunu görünce suya atladım ve karaya çıkarttım" diye konuştu.


Tur teknesinde çalışan Ümran Assa, kendi gibi Suriyeli olan genci kurtardı. Kameralara da gülümsedi.

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