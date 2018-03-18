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  1. Devlet Bahçeli yeniden Genel Başkan

Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.

Erdoğandan Bahçeliye tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telgraf göndererek tebrik etti.

  • 18 Mart 2018, Pazar 16:28
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