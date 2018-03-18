Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telgraf göndererek tebrik etti.
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