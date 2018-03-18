Türk ordusu Afrin'de destan yazıyor. Dün gece ilçe merkezine giren Özel Kuvvetler ve ÖSO mensupları bu sabah itibariyle merkezin büyük kısmında kontrolü sağladı. PKK/YPG'nin fistanlı teröristleri ise arkalarına bakmadan kaçtı. Üst kadronun Kandil'e kaçmasının ardından arkada bıraktıkları terör örgütünün alt kadrosu ise silahlarını bırakarak teslim oldu.
Türkiye bölgede oynanan oyunu bozdu, terör örgütü ve arkasındaki güçlerin kurmayı planladığı terör koridoru tarihi operasyonla darbe yedi. Türkiye'nin milli çıkarları için yapması zorunlu olan bu operasyona başta CHP olmak üzere bazı kesimlerden terör örgütü YPG/PKK'yı sevindirecek açıklamalar geldi.
CHP Milletvekil Engin Altay: "Afrin'e girmemiz yanlıştır. Orası Sur'un on katı. Bize gelen bilgi bu yönde." diyerek, kamuoyunu Afrin operasyonuna destekten vazgeçirmeye çalışmıştı.
KILIÇDAROĞLU DA KARŞIYDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirirken 'şehrin içine girilmesini doğru bulmadığını' söyledi ve "Daha derinlere inmenin mantığı yok. Hiç gerek de yok. Daha fazla şehit veririz, yazıktır, günahtır" dedi.
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CHP de basta K:K denilen satilmis vatan haini birinci terörist ve daha iclerinde bircok satilmis Serefsiz bulunmaktadir CHP tabani temiz olabilir fakat bastaki avrupa ve amerikanin ajan CHP LI BAKAN SIFATI ILE TÜRKIYENIN BAS DÜSMANLARINA TAVIZ VERMEYIN müslüman din kardeslerim .
Türkiyenin yanında olmayan korkaklar sürüsüne yuh olsun biz gitmeseydik onlar gelecekti hemen hatayın yan tarafına bu kadar sistemli yapılanmayı ve silahlanmayı yapanlar boş durumu sandın eyy korkunun efendisi kemal kılıctaroğlu ve avanesi sanı diğer pkk nın don lastikleri
bu chp de daha faydalı kk dan başka bir adam yok mu yaaa...
chp sineyi millete değil sineyi amerika ve onun uşaklarına dönmüştür... bu çok açık...
boşuna kaçıyorlar.orayada gelecez
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