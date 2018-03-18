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'nin Afrin istihbaratı çöktü

Türk ordusu Afrin'de tarih yazdı, Terör örgütünün ve arkasındaki güçlerin kurmak istedikleri terör koridoru ağır darbe yedi. Afrin şehir merkezi kolaylıkla alındı. Akıllarda Türk ordusunu Afrin'in içine sokmayalım diyen ve avanesi geldi. Onlara kalsa bu operasyon hiç olmayacak , yanı başında kurulan terör devletçiğine göz yumacaktı.

CHPnin Afrin istihbaratı çöktü

Türk ordusu Afrin'de destan yazıyor. Dün gece ilçe merkezine giren Özel Kuvvetler ve ÖSO mensupları bu sabah itibariyle merkezin büyük kısmında kontrolü sağladı. PKK/YPG'nin fistanlı teröristleri ise arkalarına bakmadan kaçtı. Üst kadronun Kandil'e kaçmasının ardından arkada bıraktıkları terör örgütünün alt kadrosu ise silahlarını bırakarak teslim oldu.

bölgede oynanan oyunu bozdu, terör örgütü ve arkasındaki güçlerin kurmayı planladığı terör koridoru tarihi operasyonla darbe yedi. Türkiye'nin milli çıkarları için yapması zorunlu olan bu operasyona başta olmak üzere bazı kesimlerden terör örgütü YPG/PKK'yı sevindirecek açıklamalar geldi.

CHP Milletvekil : "Afrin'e girmemiz yanlıştır. Orası Sur'un on katı. Bize gelen bilgi bu yönde." diyerek, kamuoyunu Afrin operasyonuna destekten vazgeçirmeye çalışmıştı.

KILIÇDAROĞLU DA KARŞIYDI
CHP Genel Başkanı Kemal , Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirirken 'şehrin içine girilmesini doğru bulmadığını' söyledi ve "Daha derinlere inmenin mantığı yok. Hiç gerek de yok. Daha fazla şehit veririz, yazıktır, günahtır" dedi.

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  • 18 Mart 2018, Pazar 13:33
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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gxg gxg

CHP de basta K:K denilen satilmis vatan haini birinci terörist ve daha iclerinde bircok satilmis Serefsiz bulunmaktadir CHP tabani temiz olabilir fakat bastaki avrupa ve amerikanin ajan CHP LI BAKAN SIFATI ILE TÜRKIYENIN BAS DÜSMANLARINA TAVIZ VERMEYIN müslüman din kardeslerim .

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.03.2018 16:18
deli balta deli balta

Türkiyenin yanında olmayan korkaklar sürüsüne yuh olsun biz gitmeseydik onlar gelecekti hemen hatayın yan tarafına bu kadar sistemli yapılanmayı ve silahlanmayı yapanlar boş durumu sandın eyy korkunun efendisi kemal kılıctaroğlu ve avanesi sanı diğer pkk nın don lastikleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.03.2018 16:14
ahmet kapiş ahmet kapiş

bu chp de daha faydalı kk dan başka bir adam yok mu yaaa...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.03.2018 15:53
hasan kula hasan kula

chp sineyi millete değil sineyi amerika ve onun uşaklarına dönmüştür... bu çok açık...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.03.2018 15:53
polatb polatb

boşuna kaçıyorlar.orayada gelecez

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.03.2018 15:43
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