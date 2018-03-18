Türk ordusu Afrin'de destan yazıyor. Dün gece ilçe merkezine giren Özel Kuvvetler ve ÖSO mensupları bu sabah itibariyle merkezin büyük kısmında kontrolü sağladı. PKK/YPG'nin fistanlı teröristleri ise arkalarına bakmadan kaçtı. Üst kadronun Kandil'e kaçmasının ardından arkada bıraktıkları terör örgütünün alt kadrosu ise silahlarını bırakarak teslim oldu.

Türkiye bölgede oynanan oyunu bozdu, terör örgütü ve arkasındaki güçlerin kurmayı planladığı terör koridoru tarihi operasyonla darbe yedi. Türkiye'nin milli çıkarları için yapması zorunlu olan bu operasyona başta CHP olmak üzere bazı kesimlerden terör örgütü YPG/PKK'yı sevindirecek açıklamalar geldi.

CHP Milletvekil Engin Altay: "Afrin'e girmemiz yanlıştır. Orası Sur'un on katı. Bize gelen bilgi bu yönde." diyerek, kamuoyunu Afrin operasyonuna destekten vazgeçirmeye çalışmıştı.

KILIÇDAROĞLU DA KARŞIYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirirken 'şehrin içine girilmesini doğru bulmadığını' söyledi ve "Daha derinlere inmenin mantığı yok. Hiç gerek de yok. Daha fazla şehit veririz, yazıktır, günahtır" dedi.