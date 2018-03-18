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merkezdeki coşku havadan böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türkiye'nin desteklediği ÖSO birlikleri bu sabah İlçe merkezine girdi. 4 Milli akıllı mühimmatı kullanan Bayraktar SİHA’lar Afrin ilçe merkezindeki coşkuyu saniye saniye görüntüledi. Mehmetçik ve ÖSO birlikleri ilçe merkezinde hilal oluşturarak bu zaferi dualarla kutladı. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde kazanılan bu tarihi başarı tüm Türkiye’de coşku ile karşılandı.

Afrin merkezdeki coşku havadan böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı Töreni'nde konuştu. harekatına ilişkin önemli bilgiler veren Erdoğan, "Afrin şehir merkezi desteğindeki ÖSO tarafından bu sabah saat 8:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.



TSK VE ÖSO BİRLİKLERİ AFRİN İLÇE MERKEZİNDE KONTROLÜ SAĞLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sabah saatlerinde kentin güneydoğusundan bölgeye girdi. Kısa bir sürenin ardından Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi geldi. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı.

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR
Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerleyişleri sürüyor.



Afrin'den sabah saatlerinde son dakika haberi geldi... Afrin'e güneydoğu bölgesinden girmeye başlayan ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezinde kontrolü sağladığını duyurdu.

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  • 18 Mart 2018, Pazar 14:23
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