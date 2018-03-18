Afrin merkezdeki coşku havadan böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yılı Töreni'nde konuştu. Afrin harekatına ilişkin önemli bilgiler veren Erdoğan, "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO tarafından bu sabah saat 8:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.







TSK VE ÖSO BİRLİKLERİ AFRİN İLÇE MERKEZİNDE KONTROLÜ SAĞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sabah saatlerinde kentin güneydoğusundan bölgeye girdi. Kısa bir sürenin ardından Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi geldi. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı.

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerleyişleri sürüyor.







Afrin'den sabah saatlerinde son dakika haberi geldi... Afrin'e güneydoğu bölgesinden girmeye başlayan ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezinde kontrolü sağladığını duyurdu.