Denizdeki zafer
Her ülke savaşı kendi kaynaklarından okur. Biz de Çanakkale’yi asıl olarak Deniz Zaferi kutlarız 100. Yıl törenlerine İngiliz gemilerinin gelmesi de bu yüzdendir. Karada büyük kahramanlıklar elbette yaşanmıştır ama askeri strateji ve sonuçları açısından Çanakkale bir deniz savaşıdır...
Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey
Yüzbaşı Hakkı Bey
DÜŞMAN GEMİLER
Elde kalan 80 kilo ağırlığındaki son 26 mayın yaklaşık 100 metre aralıklarla, denizin 4,5 metre derinliğine kıyıya paralel olacak şekilde dökülür. Böylece düşman gemilerine karşı bir hat oluşturulur. Bu işi yani mayınları döken de Yüzbaşı Hafız Nazmi'dir. Mayın dökme işini çok kısa sürede hallederek hemen dönüşe geçilir ve saat 09:00 sularında sağ salim Çanakkale'ye ulaşılır. Sağ salim dedik ama gemi için söyledik çünkü dönüşte Gemi Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey kalp krizi sonucu vefat etmiştir. İki gün önce kalbinden rahatsızlık geçirmiş ama görevine devam etmiş ve bu trajik ölüm onu gemisinde yakalamıştır. İngiliz ve Fransız kaynakları, Nusret'in bu mayınlamasından haberdar olunmadığı için o gün Bouvet dışında, İngiliz gemileri Ocean ve Irrestible'ın battığını Inflexible'ın da hasar gördüğünü yazıyor. Nerede battıklarını anlatırken de ilginç bir deyim kullanıyorlar: Mayın tarlasında! Yüzbaşı Hamdi Bey, Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası alır ve binbaşı rütbesiyle emekli. Sivilde de uzun yıllar kaptanlık yapar. 5 Mayıs 1940'ta vefat ederek Aşiyan Mezarlığı'na gömülür. Çanakkale Deniz Müzesi'nde el yazması hatıra defterleri bulunmaktadır. Biz de bu kahraman hakkında yeni bilgiler verelim dedik. Babası'nın adı İbrahim'dir ve Yeniköylüdür. Ömrünün son zamanlarında kendisini "Kruvet Kaptanlığı'ndan müteakit" olarak tarif etmektedir. Bu bilgiden de emekli olmadan önce korvet yani fırkateynden küçük savaş gemisi komutanlığı yaptığını öğreniyoruz.
Fransız tarihçiler, çanakkale'de batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısını gizli tutmaya çalıştı.
Nusret mayın gemisi
TAYFUN ER
Etiketler: Çanakkale , Yüzbaşı Hafız Nazmi , Hafız Nazmi Bey , Çanakkale
- 18 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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