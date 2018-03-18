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Saç dökül''

’da bir saç ekim merkezi, reklamlarında ’yi kullandı. Ünlü futbolcuyu, fotoğraf hilesi ile kel yaptı!

Saç dökülMessi
Yurdum insanı, yaratıcılıkta sınır tanımadı. Her daim ilginç pazarlama yöntemleriyle şaşkınlık yarattı. Ancak Van'da bir saç ekim merkezi vardı ki bu kez çok fena sınırları zorladı! Şehrin dört bir yanına asılan panolarda, Barselona'da forması giyen Arjantinli futbolcu Messi'yi kullandı! Önce fotoğraf hilesi ile 'yi kel yaptı. Altına "30 yaşında, 15 yıldır nişanlı, amatör kümede oynuyor saçı 1 kırtık" yazdı. Messi'nin saç ekim merkezine geldikten sonraki haline ise "30 yaşında, evli, 5 kez yılın futbolcusu, 600 gol tam 30 kupa" yazarak yerlere göklere sığdıramadı! Bu reklam kampanyası, sosyal medyada büyük olay yarattı. Herkes, reklamdaki yaratıcılık kar-şısında şaştı kaldı!
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