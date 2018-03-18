Yurdum insanı, yaratıcılıktasınır tanımadı. Her daim ilginçpazarlama yöntemleriyle şaşkınlıkyarattı. Ancak Van'da bir saçekim merkezi vardı ki bu kez çokfena sınırları zorladı! Şehrindört bir yanına asılan panolarda,Barselona'da forması giyenArjantinli futbolcu Messi'yikullandı! Önce fotoğraf hilesi ileMessi'yi kel yaptı. Altına "30yaşında, 15 yıldır nişanlı, amatörkümede oynuyor saçı 1 kırtık"yazdı. Messi'nin saç ekim merkezinegeldikten sonraki haline ise "30yaşında, evli, 5 kez yılın futbolcusu,600 gol tam 30 kupa" yazarakyerlere göklere sığdıramadı!Bu reklam kampanyası, sosyalmedyada büyük olay yarattı.Herkes, reklamdaki yaratıcılıkkar-şısında şaştı kaldı!
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