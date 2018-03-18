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Rötara tazminat

, rötar yapan havayolu şirketini mahkemeye verdi. Mahkeme de yolcuyu haklı buldu ve tazminat ödenmesine hükmetti

Rötara tazminat
Antalya'dan vaktinde hareket eden , 'dan kalkan uçağın bir saat 3 dakika rötar yapması sebebiyle büyük şok yaşadı. Planlanan iş görüşmesini kaçıran yolcu, mağduriyetinin giderilmesi için hava yolu şirketiyle iletişime geçti.

BİLET ÜCRETİNİ ÖDEYİN
Zararı karşılanmadığını iddia eden yolcu Manavgat 4. 'ne başvurdu. Uçuşunun 1 saat 3 dakika gecikmesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten yolcu, 6 bin 306 liralık otel ve ulaşım masrafının iadesiyle bin lira manevi tazminat talep etti. Mahkemede savunma yapan havayolu şirketi avukatı ise ilginç ifadeler kullandı. Dünya üzerinde hiçbir havayolu şirketinin vaktinde kalkmayı taahhüt etmediğini söyleyen avukat, "Davacının manevi tazminat talebi yerinde değildir" dedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davacının 175 dolar bilet ücreti, otel konaklama bedeli ve taksi ücretinin iadesine hükmetti. Mahkeme ayrıca 500 lira manevi tazminata da karar verdi. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı onadı.
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