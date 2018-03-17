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Yerde panik

Yerde panik

İSTANBUL 'da ilginç bir olay kameralara takıldı. İnişe geçen bir uçak, havadayken benzin boşalttı. Bu sırada Zeytinburnu tramvay durağında bekleyen emekli gazeteci Genco Sabancı, bu anları fotoğrafladı.

Mevlüt YÜKSEL

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