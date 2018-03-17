Yerde panik

İSTANBUL Zeytinburnu'da ilginç bir olay kameralara takıldı. İnişe geçen bir uçak, havadayken benzin boşalttı. Bu sırada Zeytinburnu tramvay durağında bekleyen emekli gazeteci Genco Sabancı, bu anları fotoğrafladı.

Mevlüt YÜKSEL