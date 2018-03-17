Dolandırıcılık zinciri yapılanmasının son örneği 'Çiftlik Bank' binlerce kişiyi mağdur ederken, mağdurların akıbeti belirsizliğini koruyor. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın yurt dışına kaçarken, sosyal medyada platform kuran mağdurlar konuşmaktan kaçınıyor. İnternette bir oyun ile başlayan ve sonra açıldığı söylenen tesislerle binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank benzeri birçok yapı var.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Çiftlik Bank benzeri 11 girişim daha tespit edildiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Bu yapıların bazıları Çiftlik Bank'ta olduğu gibi sanal bir oyun üzerinden para topluyor, bazıları hayvancılık yapılan tesislere kâr vaadiyle yatırım topluyor. Bu yapıların yoğun olduğu yerlerin başında Konya geliyor. Çiftlik Bank benzeri bir dolandırıcılık öyküsü, ilk olarak 2012'de Konya'da yaşandı. İ. Et ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda Şirketi, o yıllarda tanesi 5 bin liradan 5 inek parası karşılığı şirkete süt ortağı aldı. Ortaklara da her ay inek başı 180 litre süt parası vaadinde bulundu. Birçok kişi sözleşme yapıp paralarını şirkete yatırdı ama zamanla ödemeler yapılmadı. Ortaklar kapıya dayandığında şirketin kapısını açan olmadı.

Mersin merkezli şirketi, iddiaları sormak için aradık ama telefonlar açılmadı. Mağdurlar tepkilerini internette dile getirirken, şirketin 26 trilyon lira çarptığını öne sürdüler.