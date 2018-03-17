Uruguay vurgunu

Bank'ın kayıplara karışan CEO'su Mehmet Aydın , binlerce vatandaşı dolandırdı. Parasını geri almak isteyenler bunu fırsat bilen dolandırıcılara ikinci kez para kaptırdı. Ancak yaklaşık 500 milyon TL'nin kaybolduğu skandalda yeni bir dolandırıcılık hikayesi daha başladı. Alacaklarını isteyen bir grup, sosyal medya da Uruguay'a kaçtığı öğrenilen Mehmet Aydın'ı bulma fikrini ortaya attı.

UTANMADAN SES KAYDI GÖNDERDİ

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi!

Bu fikri onlarca kişi onayladı. Kimileri aralarında temsilci atayarak gidilmesini konuşurken, kimileri de mil puanlarla uçak masraflarını ödemeyi kabul etti. Bu noktada dolandırıcılar bir kez daha devreye girdi. Uruguay'a gitmek isteyenlere sosyal medya üzerinden mesajlar yağdı. Çifte vurgun yiyen vatandaşlarateklifleri geldi. Sosyal medya bu haberle çalkalandı:Sosyal medyada en çok konuşulan konu olan Çiftlik Bank'la ilgili birçok mecrada farklı yorumlar yapıldı. Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı haberi yazılması üzerine Google aramalarında, Uruguay aramalarının son bir hafta içinde 20 kat arttığı ortaya çıktı. Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank'a para kaptıranlar bir internet fenomenine dönüşürken, dolandırıcı Aydın için şiirler bile yazıldı:100 bin bastım bu oyunaHem tosuna hem koyunaHer gece baktım yemine suyunaDön gel Memedim özledik seni Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturmasında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul 'da 8, Bursa 'da 6, Çanakkale Malatya , Sakarya ve Balıkesir 'de birer kişi hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi yakalanmıştı.Binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den açıklama geldi. Tüfenkci "Yatırılan ücretin yüzde 35'i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistemdeki kazançlara bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi. Tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var. Vatandaşların uyanık olması lazım" dedi.