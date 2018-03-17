Yabancı gelinler Antalya'yı sevdi





Tatil ya da çalışmak için geldikleri turizm merkezi Antalya'da aşık olup evlendikleri Türklerle yuva kuran yabancı gelinler, mutluluk hikayelerini ve yaşantılarını anlattı.

Antalya'da, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre 60 bine yakın yabancı uyruklu yaşıyor. Başta Rusya Federasyonu olmak üzere Antalya'yı tercih eden yabancıların büyük çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor.