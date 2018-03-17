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'da 24 saatlik su kesintisi

Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinin bazı mahalleleri 19 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 24 saat su alamayacak.

İstanbulda 24 saatlik su kesintisi

Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerine 19 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 24 saat süreyle su verilmeyecek.

Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Başakşehir'in Bahçeşehir 1. ve 2. kısımlarına, Arnavutköy'ün Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş mahallelerine, Esenyurt ilçesinin Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel mahallelerine, Avcılar ilçesinin Tahtakale mahallesine ve Büyükçekmece'nin Karaağaç mahallesine 19 Mart Pazartesi günü saat 10.00'dan 20 Mart Salı günü saat 10.00'a kadar su verilemeyecek.

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 14:54
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