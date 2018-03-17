Erdoğan: "Her an müjdeyi verebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'e girdik giriyoruz. Artık an meselesi. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün başka bir heyecana sahipsiniz. Mardin, Türkiye'nin özü, özeti, aynası olan bir şehirdir.

Biz kardeşlik içinde yürüyen bir Mardin görmeyi arzu ediyoruz. Tek millet dediğimiz zaman ne diyoruz. 81 milyon tek millet. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

Biz 780 bin km'ye nerelerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon km'den buralara geldik. Bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Sabır sabır sabır... Yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz... Bize dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik girmedik. Ne oldu? Roketlerle devamlı tacizler devam etti. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah bismillah yürüdük.

Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk teröristler kaçıyor, biz silahları topluyoruz.

Afrin'de vurduk, Kandil'de vurduk vurmaya da devam edeceğiz. Çünkü bunlar benim milletimi bölmeye çalışıyorlar.

Mardin'in Derik ilçesinde görev yaparken şehit edilen kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Bugünden geriye dönüp baktığımızda bölücü örgütün, Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapmaya çalıştıklarını şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Bu örgüt islam düşmanı bir örgüttür. Masum sivilleri kalkan yapacak kadar, ana kucağındaki bebekleri katledecek kadar vahşi bir örgüttür. Kürt ve arap kardeşlerimin bölücü terör örgütün kime ve neye hizmet ettiğini artık kavradığına inanıyorum.

Milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz.

Terörle arasına mesafe koyanlar meşru siyasi aktör gibi değerlendirilir, öyle kabul edilir.

Mardin'de şimdiden oteller dolmuş durumda. Bir huzur kenti haline geldiğiniz zaman bu ekonomiye de olumlu yansıyor. Biz Mardin'i Mardinli kardeşlerimi ihmal etmedik. Ekonomiyi büyütürken özgürlüklerden taviz vermedik. Ülke tarihinde eşi benzeri olmayan reformları harekete geçirdik. Mardin'e son 15 yılda 25 katrilyon değerinde yatırım yaptık.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MARDİN KONGRESİ ÖNCESİ HALKA BÖYLE SESLENDİ

.AK Parti Olağan İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Afrin'de 3569 teröristin etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"ÇOK AZ ZAMAN İÇERİSİNDE AFRİN İLE İLGİLİ MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Bize Suriye topraklarından çıkın diyorlar. Biz 780 bin km'ye nerelerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon km'den buralara geldik. Bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Sabır sabır sabır... Yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz... Bize dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik girmedik. Ne oldu? Roketlerle devamlı tacizler devam etti. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah bismillah yürüdük. Çok az zaman içerisinde Afrin ile ilgili müjdeyi vereceğiz. Ne dedik: Bir gece ansızın gelebiliriz. Neler yapmışlar oralarda... Tüneller açmışlar, bu tünellerde kamyonlar gidebiliyor düşünün. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahları gördünüz. Yalan bunlarda su gibi. Dürüst olun dürüst bizi aldatamazsınız. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler.