Şiddetli Yağmur!

ESKİ milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, son günlerde şiddet haberleriyle gündeme geldi. Önce veteriner çalışanlarını, sonra da 2 görümcesini darp etmekten mahkemelik olan Yağmur Aşık, yine benzer bir olayla adından söz ettirdi. İddialara göre Yağmur Aşık, 13 Ocak 2017'de rahatsızlanan oğlunu İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Aşık, aracını hastanenin başhekimlik binasının önüne bırakmak istedi. Güvenlik görevlisi Merve A. ise aracı yanlış yere park ettiğini söyleyerek Aşık'ı ikaz etti. Bunun üzerine güvenlik görevlisi ve Aşık arasında çıkan tartışma şiddetlendi. İkili arasında yaşanan arbedeye, hastane polisi müdahale etti.





Yağmur Aşık



Merve A., olayla ilgili Yağmur Aşık'tan şikayetçi olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında Aşık ifade verdi. Güvenlik görevlisinin kendisine hakaret ettiğini söyleyen Aşık, "Darp olayı yoktur. Aksine beni aracımdan indirip itekledi. Asıl mağdur benim" dedi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda hakkında dava açılan Yağmur Aşık, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.





Dilek YAMAN