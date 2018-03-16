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hakkında flaş karar

'nin hak ihlali kararının ardından 'ın tahliyesine hükmedildi.

Şahin Alpay hakkında flaş karar
'nin 'hak ihlali' kararının ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'ın tahliyesine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi, davasında tutuklu yargılanan, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. AYM'nin kararının ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesince Alpay'ın, ev hapsi kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmedildi. Karar oy birliğiyle alındı.
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  • 16 Mart 2018, Cuma 23:20
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