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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüştü

Erdoğan ve Devlet Başkanı arasındaki görüşmede, Türkiye-Ukrayna arasında ekonomi, ticaret, ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmenin ardından, Devlet Başkanı ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Ukrayna arasında ekonomi, ticaret, ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi.

İki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Kırım'daki son gelişmelere, Kırım Tatarlarının meselelerine de değindi.

Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için istihbarat paylaşımı ve bu doğrultuda gerekli adımların atılması konularının da ele alındığı kaydedildi.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 23:38
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