O aklı kendinize saklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Harekatı’nın bitmesini isteyen Avrupa Parlamentosu’na seslendi: O aklı kendinize saklayın. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar...
Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. 'Askerlerinizi çekin oradan' diyorlar, 'Bu doğru değil' diyorlar... Ey Avrupa Parlamentosu siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. Binlerce mülteci var bizde. Kapıları açıp gönderseydik, kaçacak delik arayacaktınız, delik. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar.
Afrin'de yola devam. O namussuzlar Afrin'i terk etmek isteyen sivillere nasıl zulmettiler, gördünüz değil mi! Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerte kaçmak merte kovalamak yakışır. Dadaşlar, zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evellallah.
Afrin'de şehit düşen Teğmen Muhammed Kır'ın memleketi Erzurum'daki cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Etiketler: AK Parti , Erzurum , Recep Tayyip Erdoğan
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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