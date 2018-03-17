Fadime’nin intikamı

Yıllar önce vahşice öldürülen yaşlı kadının katilleri torunları çıktı. Olay Kayseri'de yaşandı. 82 yaşındaki P. B., 6 yıl önce 20 balta ve 6 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay, atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programında da uzun süre işlendi. Ancak failler bulunamadı. Jandarma ve polis, dosyayı yeniden raftan indirdi. Ekipler, yaşlı kadının akrabalarını takibe aldı. B.'yi katledenlerin, torunu F. B. (24) ve Hollanda'da yaşayan ablası R. K. (27) olduğunu belirlendi. İddiaya göre, F. B. , mahallenin zenginlerinden M. S. ile yasak aşk yaşamaya başladı. P. B. ise bu durum dillendirdi. Yasak aşk mahallede yayıldı. Babaannelerinin evine giden iki kız kardeş yaşlı kadını öldürdü. Jandarma, baba F. B. (55), anne S.B. (56) ve F. B.'yi (24) gözaltına aldı. Hollanda'da oturan R. K. (27) için de tutuklama kararı çıkarıldı. F. tutuklandı. B. çifti, serbest bırakıldı. Şüphelilerin, cinayetin ardından atv'de yayınlananMüge Anlı İle Tatlı Sert" programına dakatıldığı belirlendi.
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