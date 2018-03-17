;
Yol Durumu
  1. Paket soygun
  2. Bir b'aşk'a hikaye

Fadime’nin intikamı

’de 82 yaşındaki P. B., 6 yıl önce baltayla öldürüldü. Katilleri F. ve R. isimli torunları çıktı. Korkunç cinayetin dedikodu nedeniyle işlendiği ileri sürüldü

Fadime’nin intikamı
Yıllar önce vahşice öldürülen yaşlı kadının katilleri torunları çıktı. Olay 'de yaşandı. 82 yaşındaki P. B., 6 yıl önce 20 balta ve 6 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay, atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programında da uzun süre işlendi. Ancak failler bulunamadı. Jandarma ve polis, dosyayı yeniden raftan indirdi. Ekipler, yaşlı kadının akrabalarını takibe aldı. B.'yi katledenlerin, torunu F. B. (24) ve Hollanda'da yaşayan ablası R. K. (27) olduğunu belirlendi. İddiaya göre, F. B. , mahallenin zenginlerinden M. S. ile yasak aşk yaşamaya başladı. P. B. ise bu durum dillendirdi. Yasak aşk mahallede yayıldı. Babaannelerinin evine giden iki kız kardeş yaşlı kadını öldürdü. Jandarma, baba F. B. (55), anne S. B. (56) ve F. B.'yi (24) gözaltına aldı. Hollanda'da oturan R. K. (27) için de tutuklama kararı çıkarıldı. F. tutuklandı. B. çifti, serbest bırakıldı. Şüphelilerin, cinayetin ardından atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına da katıldığı belirlendi.


Ali ALTUNDAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar