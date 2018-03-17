Ege'de göçmen faciası

Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında bu sabah saat 08:30'da 20 göçmen taşıyan ahşap tekne devrildi. Faciada 14 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik kuvvetleri, bir helikopter ve frontex'e ait bir tekne kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.

Batan teknede bulunan 3 göçmen Eşek adası sahiline çıktıktan sonra durumu Yunan makamlarına bildirdi.