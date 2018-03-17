;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
  2. Türkiye SABAH’tan öğrendi

Ege'de göçmen faciası

'nden Yunanistan'a geçmek isteyen 20 göçmenin bulunduğu tekne Agathonisi Adası açıklarında devrildi. Teknede bulunan dördü çocuk toplamda 14 göçmen hayatını kaybetti.

Egede göçmen faciası

Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında bu sabah saat 08:30'da 20 göçmen taşıyan ahşap tekne devrildi. Faciada 14 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik kuvvetleri, bir helikopter ve frontex'e ait bir tekne kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.

Batan teknede bulunan 3 göçmen Eşek adası sahiline çıktıktan sonra durumu Yunan makamlarına bildirdi.

Etiketler:
  • 17 Mart 2018, Cumartesi 12:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar