Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'a müjde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin Diyarbakır olağan il kongresinde konuştu.



"DİYARBAKIR İLE ARAMIZA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Diyarbakır 16 Nisan halk oylamasında beklentimizin çok altında kaldı. Bu kongremiz yeni bir dönemin müjdeleyicisi olacaktır. Bu güzel sevginiz ve muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diyarbakır ile aramıza kimsenin girmesine izin vermeyiz. Bizim Diyarbakır'la aramızdaki kardeşlik hukuku düne dayanmaz. Bizim hukukumuz Hz. Adem ile başlamış Sevgili Peygamberimiz'in ümmeti olmakla perçinlenmiştir. Bizim muhabbetimiz öyle güneşi görünce eriyen türden değildir, biz Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz. Diyarbakır'la birlikteliğimiz inşallah hep birlikte devam edecek. Diyarbakır yaşadığı tüm sıkıntıları geride bırakarak aydınlık bir geleceğe doğru Allah'ın izniyle ilerleyecek. Gerçekten Diyarbakır zor günler geçirdi. Geçmişte çok büyük yanlışlar yapıldı. Birazda bu yüzden terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline geldi. Şiddet düzeninden ne yazık ki böyle bir zulme terk edildi. AK PArtiyi kurduğumuz günlerde buralara geldiğimizde bizden ne istersiniz diye sorduğumuzda aldığımız ilk cevap OHAL'i kaldırın idi. O dönemin OHAL'ini bugünkü ile karıştırmayın. O dönemdeki OHAL'de tüm vatandaşlarımızın üzerinde demokrasi kılıcı vardı. İktidara geldiğimizde ilk iş OHAL'i kaldırmak oldu.





"KÜRT OLDUĞU İÇİN HAKSIZLIĞA UĞRAYAN KİM VARSA TAYYİP ERDOĞAN OLARAK YANINDA YER ALIR ONUNLA BİRLİKTE MÜCADELE EDERİM"

Pek çok reforma imza attık, yanlış uygulamalara birer birer son verdik. Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi bunlarla müzik yapılması akademik çalışma yapılması gibi hususlar birer birer hayata geçirildi. Ülkemizde hangi kesimin sorunu varsa onun için çalışmak boynumuzun borcudur. Biz inancımız gereği kimsenin doğduğu yere bakmayız. Rizeli Tayyip Erdoğan'da Diyarbakırlı Mehmet Hasan da Allah'ın bir kuludur. Üstünlük sebebi arayacaksak sadece takvaya bakmalıyız. Ülkemizde sadece Kürt olduğu için haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan olarak yanında yer alır onunla birlikte mücadele ederim. Ülkemizde ister Müslüman ister başka bir dinden olduğu için ayrımcılığa uğrayan varsa onun da yanında olurum. Herhangi bir kimseyi ya da vilayeti kimsenin ötekileştirmesi söz konusu olamaz. 13-15 yaşında kızları dağlara kaçırarak onlara orada nelerin yaptığını televizyonlardan izlediniz değil mi? İşte bunlar bu. Be vicdansızlar siz nasıl Diyarbakırlısınız? Nasıl ben Kürt'üm diyorsunuz da o camileri yıktınız. Sizde vicdan yok mu? Şimdi yeniden inşaa ettik. Sadece Sur içinde 2 katrilyon harcadık. Yaklaşık 3 bin 700 hasarlı binada yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu ile anlaşma sağlandı. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmedik. Hz Süleyman Camii'nin çevresini genişleterek şehrimize önemli bir değer kazandırdık. Cami bölgesindeki sahabe mezarları da vatandaşımıza açıldı. Kurşunlu Camii başta olmak üzere zarar gören tarihi yerler restore edildi.





"HİÇBİR BEŞERİ GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLMEDİK"

Gençler şunu unutmayın Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanınız hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedi. Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerinde bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. Örgütün yol açtığı yıkımı, devlet olarak biz yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık. Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkardık. Kırklar dağına dikilen o çirkinliklere gereğini yaptık. İşte bizim gençlerimiz burada. PKK'nın gençlerinin elinde silah var, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Maşallah. Birbirinizi çok seveceksiniz, Allah için seveceksiniz, dayanışma içerisinde olacaksınız ve geleceğimizin sahibi olacaksınız. Siz 2023'ün 2053'ün 2071'in gençliğisiniz. Onun için çok çalışacaksınız. Değerli kardeşlerim, belediyeler neler yaptılar neler? Diyarbakır belediye hizmetlerinin adını dahi unutmuştu. Yolu düşen vatandaşlarımızın adeta anasından emdiği süt burunlarından getiriliyordu. Diyarbakır'a terör örgütüne rağmen 24 katrilyonluk yatırım yaptık.





DİYARBAKIR'A BÜYÜK MÜJDE: TÜRKİYE KUPASININ FİNAL KARŞILAŞMASI DİYARBAKIR'DA YAPILACAK

Burada şampiyonluk maçı oynanacak. Son hazırlıklar bitecek. Türkiye kupasının final karşılaşması inşallah Diyarbakır'da yapılacak. Biz terörün önüne geçmek için her yolu denedik. Mesele demokrasi ve özgürlük olsaydı reformlarımızın ardından bu şehirde tek bir terörist dolaşamazdı. Kendince ülkemize meydan okumaya kalktılar. Baktık ki bunlar nasihattan anlamıyor, tekdir ile de uslanacakları yok, mecburen köteği devreye soktuk. Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü ülkemizin neresinde böyle bir girişimde bulunduysa onları açtıkları çukurlara gömdü. Afrin'in dörtte üçü kontrol altına alındı. Fetih yakın. Artık benim oradaki kardeşlerim evlerine topraklarına girecekler. Bütün sabırlardan sonra fetih müesser olacak. Diyarbakır'ı ülkemizin en önemli sanat ve spor merkezlerinden biri haline getirmeden bize durmak haram. Kaybedecek tek bir dakikamız yok. Terör örgütleri ile yurt dışında da mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin arkalarındaki silüetlere baktığımızda bunların nasıl bir işgal ordusu olduğunu da görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre salonu dışında halka hitabından satır başları;

Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık? Ne olurdu? Ama sabrettik. Sabreden kimse zafere ulaşır dedik ve ulaştık.

Bu teröristlerin arkasında kimler olduğunu da biliyoruz. Çok şehit verdik. Artık oyun bozuldu. Sona geldik. Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Şu an itibarıyla 3 bin 569 teröristi etkisiz hale getirdik. Fetih yakındır müjdeleniyor. İslam ile yoğurulan bu ordu Afrin'de işi bitirdi. İnşallah yakın. Her an olabilir her an...

Camilerimizi delik deşik ettiler. Ama bakın kesilen kol yerine gelmez kesilen sakal daha gür biter ve daha gür bitti.