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Bu çocukları 'GUTA'rın

Bu çocukları GUTArın
Dünya, katil Esad'ın katliamına bir kez daha sessiz kaldı. Batı'dan güç bulan Esad rejimi ve destekçileri, 'daki Kefer Batna beldesinde bulunan pazar yerine bomba yağdırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu 40 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Yüzlerce kişi yaralandı. Aileler, bölgeden kaçmaya başladı. Son verilere göre bölgeyi 150 bin kişi terk etti. Valizdeki bu fotoğraf karesi ise dehşetin en net fotoğrafıydı...
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