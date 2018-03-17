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Ah kızım

Jet kazası Mina ve arkadaşlarını hayattan kopardı. Gelinlik yerine kefen giyen Mina, geride derin bir hüzün bıraktı. Ailesi, karalar bağladı. Baba ‘prensesini’ bırakamadı. Gün ışır ışımaz soluğu mezarlıkta aldı. Uzun uzun kabre bakıp ağladı. Kelimeler kifayetsiz kaldı

Ah kızım
MİNA Başaran, daha 28 yaşındaydı. 14 Nisan'da Murat Gezer ile nikahlanacaktı. 7 arkadaşıyla birlikte Dubai'de bekarlığa veda partisi yaptı. İstanbul dönüşü ise facia yaşandı. Mina ve arkadaşlarını taşıyan özel jet, 'da yere çakıldı. İşte o uçakta, Mina, arkadaşları, 2 pilot ve hostesin de aralarında bulunduğu 11 kadın hayata gözlerini kapadı. Mina ve arkadaşları önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Babasına ait jette hayalleriyle birlikte hayattan göçen 'ın ailesi, karalar bağladı. İşadamı , kızının ardından kan ağladı. Önceki gün Göktürk Mezarlığı'nda dedesinin yanına defnedilen Mina'nın mezarı, çiçeklerle donatıldı. Nişanlısını kendi elleriyle toprağa veren , mezarlığın üzerine kalpli gül demeti bıraktı. Kaybettiği kızına "Prensesim" diye hitap ettiği öğrenilen Hüseyin Başaran'ın gözyaşları kurumadı. Dün sabah annesi Şeyda Başaran ve dostlarıyla birlikte kızının mezarını ziyaret eden Hüseyin Başaran, uzun uzun kızının mezarına baktı. Gözyaşları sel olup aktı. O an kelimelerin kifayetsiz kaldığı andı. Anne Beril Başaran'ın ise kızının ölümünden dolayı kendinde olmadığı ve ilaçlarla kontrol altında tutulduğu açıklandı.


Murat Gezer, nişanlısı Mina'ın mezarına "Murty" yazan kalpli gül demeti bı raktı.


ÇİÇEKLERLE UĞURLANDI
İran'da düşen jette hayatını kaybeden mimar Zeynep Coşkun (28) için dün Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. Bursalı işadamı Orhan Coşkun'un kızı olan Zeynep'in tabutu çiçeklerle süslendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende gözyaşı hakimdi. Tören sırasında fenalaşan anne Yasemin Coşkun'a sağlık ekibi müdahale etti. Cenaze namazının ardından Zeynep Coşkun'un cenazesi Nilüfer ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Mustafa KAYA
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