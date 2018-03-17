Jet kazası Mina ve arkadaşlarını hayattan kopardı. Gelinlik yerine kefen giyen Mina, geride derin bir hüzün bıraktı. Ailesi, karalar bağladı. Baba Hüseyin Başaran ‘prensesini’ bırakamadı. Gün ışır ışımaz soluğu mezarlıkta aldı. Uzun uzun kabre bakıp ağladı. Kelimeler kifayetsiz kaldı
MİNA Başaran, daha 28 yaşındaydı. 14 Nisan'da MuratGezer ile nikahlanacaktı. 7 arkadaşıyla birlikte Dubai'debekarlığa veda partisi yaptı. İstanbul dönüşü ise faciayaşandı. Mina ve arkadaşlarını taşıyan özel jet, İran'da yereçakıldı. İşte o uçakta, Mina, arkadaşları, 2 pilot ve hostesin dearalarında bulunduğu 11 kadın hayata gözlerini kapadı. Mina vearkadaşları önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Babasına aitjette hayalleriyle birlikte hayattan göçen Mina Başaran'ın ailesi,karalar bağladı. İşadamı Hüseyin Başaran, kızının ardından kanağladı. Önceki gün Göktürk Mezarlığı'nda dedesininyanına defnedilen Mina'nın mezarı, çiçeklerle donatıldı.Nişanlısını kendi elleriyle toprağa veren Murat Gezer,mezarlığın üzerine kalpli gül demeti bıraktı. Kaybettiğikızına "Prensesim" diye hitap ettiği öğrenilen HüseyinBaşaran'ın gözyaşları kurumadı. Dün sabah annesi ŞeydaBaşaran ve dostlarıyla birlikte kızının mezarını ziyaret edenHüseyin Başaran, uzun uzun kızının mezarına baktı. Gözyaşlarısel olup aktı. O an kelimelerin kifayetsiz kaldığı andı. Anne BerilBaşaran'ın ise kızının ölümünden dolayı kendinde olmadığı veilaçlarla kontrol altında tutulduğu açıklandı.
Murat Gezer,nişanlısı Mina'ınmezarına "Murty"yazan kalpli güldemeti bıraktı.
ÇİÇEKLERLE UĞURLANDI İran'da düşen jette hayatını kaybeden mimarZeynep Coşkun (28) için dün Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. Bursalı işadamı Orhan Coşkun'un kızı olan Zeynep'in tabutu çiçeklerle süslendi. Çoksayıda kişinin katıldığıtörende gözyaşı hakimdi. Tören sırasında fenalaşan anne Yasemin Coşkun'a sağlık ekibi müdahale etti. Cenaze namazının ardındanZeynep Coşkun'un cenazesiNilüfer ilçesindeki ailekabristanlığındatoprağa verildi.
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