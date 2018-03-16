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O darbeci hainlere !

Darbe girişiminde 'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı​.

O darbeci hainlere müebbet hapis!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında 'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 5 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırdı.

30. 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmada, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ve talepleri alındı.

Söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca 6 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran heyet, 10 sanığın ise dosyasını ayırdı.

Mahkeme, 19 sanığın tüm suçlardan beraatına, 13 sanığın tahliyesine hükmetti.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 20:01
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