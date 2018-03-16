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yaralı teröriste pansuman yaptı

'ta terör örgütü 'ya yönelik operasyon devam ederken, çatışmada yaralanan teröriste ilk tıbbi müdahale askerler tarafından yapıldı.

Mehmetçik yaralı teröriste pansuman yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken Irak'ın kuzeyinde de teröristlere nefes aldırılmıyor.

TERÖRİSTE İLK YARDIM ASKERDEN
'ın Hakurk ve Kanirash bölgelerinde düzenlenen operasyonda biri yaralı 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Yaralı teröriste ise askerler tarafından yapıldı. Bacağından ve kolundan yaralanan terörist operasyon bölgeseinde tedavi edildi.



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  • 16 Mart 2018, Cuma 21:57
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