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açıkladı! 48 bin kişi 'den ayrıldı

, 'nin terörden temizlemek için adım adım kuşattığı 'den son birkaç günde yaklaşık 48 bin kişinin ayrıldığını açıkladı

Afrin merkezi kuşatıldı! 48 bin kişi tahliye edildi

(TSK) ve tarafından Suriye'nin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Afrin'deki terör hedefleri, havadan ve karadan tek tek vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kuşattığı Afrin'den siviller de ayrılıyor.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre son bir kaç günde Afrin'den 48 bin kişi ayrıldı.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 19:44
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