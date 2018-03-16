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Muhammet dede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacak

Afrin'e giden askerlere çay demlemesiyle bilinen 85 yaşındaki Muhammet dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e geçmek üzere Hatay'a gelen askerlere çay demleyen 85 yaşındaki Muhammet Bulut, Cumhurbaşkanı ile buluşacak.

sınırında Mehmetçik'e çay demleyip, zeytin çekirdeklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tespih hediye eden Muhammet dede, 1 Nisan'da gerçekleşecek Olağan Hatay İl Kongresi'nde Erdoğan'la bir araya gelecek.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 22:04
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