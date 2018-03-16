Muhammet dede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacak

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e geçmek üzere Hatay'a gelen askerlere çay demleyen 85 yaşındaki Muhammet Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak.
Suriye sınırında Mehmetçik'e çay demleyip, zeytin çekirdeklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tespih hediye eden Muhammet dede, 1 Nisan'da gerçekleşecek AK Parti Olağan Hatay İl Kongresi'nde Erdoğan'la bir araya gelecek.
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