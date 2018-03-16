;
Yol Durumu
  1. Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte o numaralar
  2. Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

'da şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yaklaşan Nevruz öncesi kent genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

21 Mart Nevruz Bayram'ı öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Etiketler:
  • 16 Mart 2018, Cuma 06:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar