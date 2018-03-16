21 Mart Nevruz Bayram'ı öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul'da şafak operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yaklaşan Nevruz öncesi kent genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul
- Titan Kenan'da Çiftlik Bank şoku! Çıldıracağım ya
- Bakan Çavuşoğlu'na FETÖ ağzıyla soru soran gazeteci bakın kim çıktı?
- Türk jandarması Formula 1 pilotlarına taş çıkarttı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.