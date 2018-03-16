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'ta askerlerini taşıyan helikopter düştü

öncülüğündeki karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin 'ın batısında düştüğünü duyurdu.

Irakta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

öncülüğündeki karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin 'ın batısında düştüğünü duyurdu.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, "ABD askerlerini taşıyan bir ABD helikopteri Irak'ın batısında düştü. Arama kurtarma ekibi olay yerinde müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili başka detay verilmeyen açıklamada, soruşturmanın derhal başlatılacağı ifade edildi.

"HELİKOPTERDE 7 ASKER BULUNUYORDU"

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından () bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta düşen helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğunu belirtti.

Helikopterin düşüş nedeninin henüz net olmadığını aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi verileceğini kaydetti.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 02:21
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

OHHHHHH ALLAHIMA ÇOOOOOOK SÜKÜR......................

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evet0
hayır0
cevapla 16.03.2018 10:46
TEKIN SABUNCU TEKIN SABUNCU

BAK GIT JOHNNIE!!!! BIRAZDA AVRUPADAN EKMEK AL. ORALARI KARISTIR.

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hayır0
cevapla 16.03.2018 06:06
mehmet mehmet

bu rus savas jet inin dusurlmesiyle bir ilgisi olabilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.03.2018 05:43
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